Украина не должна ограничить свой суверенитет из-за предложения США о невступлении страны в НАТО. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.