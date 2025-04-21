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Депутат Рады отверг ограничения суверенитета Украины из-за предложения США

Депутат Рады отверг ограничения суверенитета Украины из-за предложения США

Украина не должна ограничить свой суверенитет из-за предложения США о невступлении страны в НАТО. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.

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