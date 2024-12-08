Тренер «Зенита» Семак заявил, что команда нуждается в голодных до побед игроках

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о важности прихода в команду новых футболистов, сообщает РИА Новости.
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