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Список опасной еды с паразитами в период бархатного сезона в Индии или Таиланде

Список опасной еды с паразитами в период бархатного сезона в Индии или Таиланде

Бархатный сезон традиционно привлекает российских туристов в страны Азии, Индии и Африки. Жара становится мягче, стоимость отдыха во многих направлениях снижается, а море и экскурсионные маршруты остаются доступными.

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