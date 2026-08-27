Список опасной еды с паразитами в период бархатного сезона в Индии или Таиланде

Бархатный сезон традиционно привлекает российских туристов в страны Азии, Индии и Африки. Жара становится мягче, стоимость отдыха во многих направлениях снижается, а море и экскурсионные маршруты остаются доступными.
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