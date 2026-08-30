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ИА Регнум

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Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России в зоне спецоперации

Российские военные улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщило 30 августа Минобороны РФ.За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка «Центр» улучшила тактическое положение, а группировка «Юг» — положение по переднему краю.

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