В Чувашии двое чебоксарцев предстанут перед судом за обман микрофинансовых организаций с использованием чужих паспортных данных

Знакомые между собой жители Чебоксар решили воспользоваться попавшими к ним неустановленным способом чужими паспортными данным и оформили на ничего не подозревавших граждан займы в микрофинансовых организациях.
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