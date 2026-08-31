Очень легкий электрический велосипед с мотором Bosch, батареей 400 Вт·ч и гидравлическими тормозами: представлен Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X FE 2027

Масса — чуть более 15 кг Cube представила Nuroad Hybrid C:62 Race 400X FE 2027 — новый электрический гравийный велосипед с карбоновой рамой, мотором Bosch и полным оснащением.
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