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Россия найдет, чем ответить – Путин об угрозах Зеленского гражданской авиации

Россия найдет, чем ответить – Путин об угрозах Зеленского гражданской авиации

Президент России Владимир Путин ответил на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации России. Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации на фоне активного применения ВСУ беспилотников.

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