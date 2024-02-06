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Семь советов по управлению личными финансами дала эксперт Юлия Кузнецова

Семь советов по управлению личными финансами дала эксперт Юлия Кузнецова

Своими рекомендациями по управлению личными финансами в наступившем году поделилась Юлия Кузнецова, лауреат XVIII Премии «Финансовая элита России 2023» в номинации «Инвестиционный советник года» и основатель «Международного онлайн-университета инвестиций».

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