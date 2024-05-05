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Найден простой способ защитить себя от рака

Найден простой способ защитить себя от рака

Рассказываем, как можно защитить себя от рака. Врачи назвали простой способ.Недавние исследования, проведенные с участием ведущих специалистов из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения пролили свет на важную связь между физической активностью и предотвращением развития рака.

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