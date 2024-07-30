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Олег Стояновский: «До сих пор тяжело видеть телесюжеты из олимпийского Парижа. Ты понимаешь, что мог быть там, и это неприятно»

Стояновский – серебряный призер Игр-2020 в Токио по пляжному волейболу. Он выступал в дуэте с Вячеславом Красильниковым.

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