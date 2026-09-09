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Царьград

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В Екатеринбурге на выходные перекроют центр ради ночного забега

В Екатеринбурге на выходные перекроют центр ради ночного забега

В Екатеринбурге на предстоящие выходные запланировано масштабное перекрытие дорог в центре города. Причиной станет подготовка и проведение вечернего забега в рамках «Велнес-программы», сообщили в пресс-службе мэрии.

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