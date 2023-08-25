Бессмысленный хайп После вала звонков с просьбой дать комментарий по падению в Тверской области «джета», принадлежащего Евгению Пригожину, хочу написать следующее.
Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе
Комментарии
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Алексей Смирнов
То. что случилось вполне закономерно, на данный момент иного исхода я и не ждал.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Это было бы замечательно для страны. Такой сюжет хорошо описан в книге " И умереть некогда" Поля Виолара. Замечательный роман.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Ещё более выгодна она "партии мира" в РФ. И незачем приплетать сюда кого попало.
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5 час.
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