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Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе

Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе

Бессмысленный хайп После вала звонков с просьбой дать комментарий по падению в Тверской области «джета», принадлежащего Евгению Пригожину, хочу написать следующее.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
То. что случилось вполне закономерно, на данный момент иного исхода я и не ждал.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Это было бы замечательно  для страны. Такой сюжет хорошо  описан  в книге  &quot; И умереть некогда&quot;  Поля Виолара. Замечательный роман.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Ещё  более выгодна она &quot;партии мира&quot; в РФ. И незачем приплетать  сюда кого попало.
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5 час.

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