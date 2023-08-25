Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе

Алексей Смирнов То. что случилось вполне закономерно, на данный момент иного исхода я и не ждал.

Владимир Алтайцев Это было бы замечательно для страны. Такой сюжет хорошо описан в книге " И умереть некогда" Поля Виолара. Замечательный роман.