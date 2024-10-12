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Военное обозрение

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Обнаружение нашими бойцами техники противника с пустыми баками свидетельствует о проблемах со снабжением ВСУ к северу от Суджи

Обнаружение нашими бойцами техники противника с пустыми баками свидетельствует о проблемах со снабжением ВСУ к северу от Суджи

Операция по освобождению Курской области продолжается.

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