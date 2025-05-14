Житель калужской глубинки попался на хранении взрывчатых веществ

В Хвастовичском районе местный житель с 2016 года хранил дома почти 111 граммов бездымного пороха, сообщает пресс-служба областной прокуратурыВ Хвастовичском районе местный житель с 2016 года хранил дома почти 111 граммов бездымного пороха.