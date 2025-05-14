НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Житель калужской глубинки попался на хранении взрывчатых веществ

Житель калужской глубинки попался на хранении взрывчатых веществ

В Хвастовичском районе местный житель с 2016 года хранил дома почти 111 граммов бездымного пороха, сообщает пресс-служба областной прокуратурыВ Хвастовичском районе местный житель с 2016 года хранил дома почти 111 граммов бездымного пороха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх