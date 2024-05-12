Власти Барнаула опровергли информацию об обрушении потолка в доме на Кулагина

Жильцы не обращались, чтобы признать дом аварийным В муниципальном центре управления (МЦУ) Барнаула заявили о том, что информация об обрушении части потолка в доме на Кулагина, 23 не соответствует действительности.
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