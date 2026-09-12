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Царьград

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Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Госавтоинспекция России анонсировала массовые проверки водителей на трезвость.Как сообщают «Известия», рейды пройдут в выходные, с 12 по 13 сентября, а главной целью является выявление нетрезвых автомобилистов.

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