Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Госавтоинспекция России анонсировала массовые проверки водителей на трезвость.Как сообщают «Известия», рейды пройдут в выходные, с 12 по 13 сентября, а главной целью является выявление нетрезвых автомобилистов.
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