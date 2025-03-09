Как мыши пытаются помочь потерявшим сознание сородичам? Урок экстренной помощи от грызунов

У этих животных впервые заметили такое альтруистичное поведение Нейробиологи из Университета Южной Калифорнии (США) сделали удивительное открытие — мыши, ставшие очевидцами того, как их сородич потерял сознание или умер, пытаются привести его в чувство, царапая, покусывая, и даже вытаскивая изо рта и оттягивая в сторону его язык, чтобы освободить дыхательные пути.