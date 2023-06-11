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Жарин сообщил, что Польша не имела никакого отношения к взрывам на «Северных потоках»

Жарин сообщил, что Польша не имела никакого отношения к взрывам на «Северных потоках»

Польша не имеет отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Соответствующую информацию написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter.

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