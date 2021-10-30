Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Народ Донбасса поверил России, однако со стороны МИДа России одни пустые разговоры.В МИД РФ заявили,...
  • Юрий Можейко
    Вот и нечего воротить морду к румынам ненадёжным.Президент Молдави...
  • Яна
    Лучше бы озаботились тем, чтобы туристы не таскали вирусы из одной страны в другую даже будучи вакцинированными.Центр Гамалеи: не...

Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Режим нерабочих дней начался в России с 28 октября по 7 ноября, в том числе и в Москве. Из-за риска закрытия алкогольных магазинов жители столицы закупились спиртным, увеличив траты в этой области на 70%, следует из данных Tinkoff CoronaIndex.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх