Мужик одним ударом уложил двух оппонентов во время дорожных разборок в Ростове-на-Дону

Увы, история умалчивает, что за кошка пробежала между водителями. Однозначно можно предположить одно: когда одному из них мама в детстве говорила «Любой спор можно решить словами!», он, видимо, выходил покурить за гаражи.
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