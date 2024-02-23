ОСАГО в Крыму: как защитить свой автомобиль и кошелёк

Автовладельцы в Крыму могут быть спокойны за свои полисы ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что в регионе работают не менее пяти надежных страховых компаний, которые предлагают как обычные, так и электронные полисы.
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