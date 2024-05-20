В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий права временных работников в ТК

В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе, а также дает право приостанавливать трудовые договоры на основном месте работы на период перехода на временную.
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