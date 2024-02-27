«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

Определённые круги начали "реанимировать" Александра Гинцбурга (директор ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, академик РАН, лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий "за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции", кавалер орденов Александра Невского и Дружбы, обладатель знака Российского еврейского конгресса Global Influence Award и премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" в номинации "Наука" - "за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии") с его вакциной "Спутник V".