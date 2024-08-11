Главный судья соревнований мастер ФИДЕ Сергей Кравченко рассказал о географии участников и пригласил юных новоаннинцев в шахматный клуб "77 пешек", действующий на базе Центра молодёжи.
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Главный судья соревнований мастер ФИДЕ Сергей Кравченко рассказал о географии участников и пригласил юных новоаннинцев в шахматный клуб "77 пешек", действующий на базе Центра молодёжи.