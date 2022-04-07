В Музее истории органов внутренних дел Северной Осетии сотрудники полиции провели познавательную экскурсию для детей из ДНР

Гостями Музея истории органов внутренних дел Северной Осетии стали дети из Донецкой Народной Республики, которые в настоящее время обучаются в школе № 5 г.
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