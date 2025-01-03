👶 В Крыму за 2024 год обследовали более 14 тысяч детей по программе расширенного неонатального скрининга Программа стартовала в 2023 году.
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👶 В Крыму за 2024 год обследовали более 14 тысяч детей по программе расширенного неонатального скрининга Программа стартовала в 2023 году.