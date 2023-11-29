Вице-премьер Татарстана Варакин: Дроны ВСУ атаковали блокпосты у Лисичанска

Боевики ВСУ нанесли удар по блокпостам, расположенным в пригороде Лисичанска в ЛНР. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, который возглавляет работы по восстановлению Лисичанска.