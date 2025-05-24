Глава МО РФ осмотрел образцы современных быстровозводимых казарм

Осмотрел образцы современных быстровозводимых блочно-модульных конструкций глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе поездки в войска Московского военного округа, 24 мая сообщает пресс-служба министерства.
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