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Врач Сухорукова назвала температуру, при которой гибнут микробы в мясе

Врач Сухорукова назвала температуру, при которой гибнут микробы в мясе

Мясо становится безопасным лишь только при термической обработке с учетом определенной температуры. Врач-гастроэнтеролог больницы Минздрава Людмила Сухорукова рассказала в беседе с порталом News, как это сделать.

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