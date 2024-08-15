Врач Сухорукова назвала температуру, при которой гибнут микробы в мясе

Мясо становится безопасным лишь только при термической обработке с учетом определенной температуры. Врач-гастроэнтеролог больницы Минздрава Людмила Сухорукова рассказала в беседе с порталом News, как это сделать.
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