Россия обречена на вторжение американских машин.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Люди среднего и старшего возраста застали и расцвет научной фантастики, где глобальной цивилизации нередко предрекали мрачное будущее, и ураганный рост технологий, когда за одну жизнь человек успел пройти путь от радиоточки на кухне до нейросетей.