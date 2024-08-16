Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия обречена на вторжение американских машин.

Россия обречена на вторжение американских машин.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Люди среднего и старшего возраста застали и расцвет научной фантастики, где глобальной цивилизации нередко предрекали мрачное будущее, и ураганный рост технологий, когда за одну жизнь человек успел пройти путь от радиоточки на кухне до нейросетей.

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