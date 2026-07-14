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Царьград

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Невероятно, но в Кремле признали. Полномасштабная война и удар ЯО. Госпереворот в Киеве? Как и грозил Путин, Одесса и Дунай изолированы

Невероятно, но в Кремле признали. Полномасштабная война и удар ЯО. Госпереворот в Киеве? Как и грозил Путин, Одесса и Дунай изолированы

Неожиданное ускорение операций на севере и юге: войска добиваются вклинений, блокируют ключевые узлы и готовят закрепления, власти переставляют кабинеты – фронт бурлит, но окончательные итоги пока держат в секрете.

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