Учителя в зоне риска

Россия вновь столкнулась с проблемой, которая была полностью решена более десяти лет назад. В докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране зафиксированы данные о массовой задержке части заработной платы работникам образования.
Россия вновь столкнулась с проблемой, которая была полностью решена более десяти лет назад. В докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране зафиксированы данные о массовой задержке части заработной платы работникам образования.
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