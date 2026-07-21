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Двукратный олимпийский чемпион по гребле Олаф Туфте скончался в возрасте 50 лет

Двукратный олимпийский чемпион по гребле норвежец Олаф Туфте скоропостижно скончался в возрасте 50 лет.

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