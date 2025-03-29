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Американская разведка раскрыла все секреты России

Американская разведка раскрыла все секреты России

Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.

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Комментарии
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Олег Орлов
Просто еще со времен СССР было в доктрине даже..На агрессию отвечать всеми доступными средствами...Поэтому основной вес был - тысячи бомбардировщиков, и не только стратегов...Многие из которых сняли с вооружения в 1993 грду...
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14 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Всё-таки  команда  Трама    нормально  мыслящие  специалисты. Если бы  Польша  забрала западенцев, а  В енрия  и Румыния  свои  мелкие  кусочки, то  для  России  это было бы (мне  думается)  хорошо. Пусть  поляки    &quot;целуются&quot; с  упоротыми хохлами. Нормальные   жители  Украины    могут   жит ь в  составе  России. Но  при  малейших вывертах  конкретных  особей  - депортация на  все 4  стороны.
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11 час.
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