Американская разведка раскрыла все секреты России

Просто еще со времен СССР было в доктрине даже..На агрессию отвечать всеми доступными средствами...Поэтому основной вес был - тысячи бомбардировщиков, и не только стратегов...Многие из которых сняли с вооружения в 1993 грду...

В

ВАЛЕНТИНА

Всё-таки команда Трама нормально мыслящие специалисты. Если бы Польша забрала западенцев, а В енрия и Румыния свои мелкие кусочки, то для России это было бы (мне думается) хорошо. Пусть поляки "целуются" с упоротыми хохлами. Нормальные жители Украины могут жит ь в составе России. Но при малейших вывертах конкретных особей - депортация на все 4 стороны.