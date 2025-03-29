Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.
Американская разведка раскрыла все секреты России
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Олег Орлов
Просто еще со времен СССР было в доктрине даже..На агрессию отвечать всеми доступными средствами...Поэтому основной вес был - тысячи бомбардировщиков, и не только стратегов...Многие из которых сняли с вооружения в 1993 грду...
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14 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Всё-таки команда Трама нормально мыслящие специалисты. Если бы Польша забрала западенцев, а В енрия и Румыния свои мелкие кусочки, то для России это было бы (мне думается) хорошо. Пусть поляки "целуются" с упоротыми хохлами. Нормальные жители Украины могут жит ь в составе России. Но при малейших вывертах конкретных особей - депортация на все 4 стороны.
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11 час.
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