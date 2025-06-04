Политика как он...
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Политика как она есть

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SciAdv: солнечные бури сдули атмосферу Марса, превратив мир в холодную пустыню

SciAdv: солнечные бури сдули атмосферу Марса, превратив мир в холодную пустыню

Американские ученые из NASA с помощью аппарата MAVEN впервые напрямую зафиксировали ключевой процесс атмосферного распыления, уничтоживший плотную атмосферу Марса и сделавшего планету непригодной для жизни.

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