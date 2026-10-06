Происшествия
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Происшествия

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Оперативниками Управления уголовного розыска раскрыто убийство жителя Тутаева Ярославской области, совершенное в 1994 году

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при содействии СОБР регионального управления Росгвардии задержан гражданин 1970 г.

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