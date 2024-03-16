Театр абсурда
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Театр абсурда

8 731 подписчик

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Поджоги и диверсии на избирательных участках РФ – эксперты составили общий умственный портрет террористов

Поджоги и диверсии на избирательных участках РФ – эксперты составили общий умственный портрет террористов

Политнавигатор Явка избирателей в первый день президентских выборов в России превысила 30%.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Удивительно  ,  сколько  придурков  можно  превратить  в  зомби  с  помощью  телефонного  гипноза  !  Это  ,  так  называемые  ,  *истинно  верующие* ...  Которые  всегда  ВЕРЯТ    любым  словам  ,  верят  в  любую  бредятину.
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11 час.
Тамара
Согласна на все 100.
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4 час.
Т
Тамара
Перед законом должны быть ВСЕ РАВНЫ????? Вот и давайте уже начнём наконец-то ВСЕХ тварей привлекать к ЗАКОНУ безжалостно. Хватит нянькаться с тупоголовыми, они имеют место плодиться. Народец -то ОТУПЕЛ за годы правления иностраного капитала и теперь продаётся за ИХ ГРОШ. Это уже не НАШИ люди.......
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3 час.

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