Поджоги и диверсии на избирательных участках РФ – эксперты составили общий умственный портрет террористов

Удивительно , сколько придурков можно превратить в зомби с помощью телефонного гипноза ! Это , так называемые , *истинно верующие* ... Которые всегда ВЕРЯТ любым словам , верят в любую бредятину.

Т

Тамара

Перед законом должны быть ВСЕ РАВНЫ????? Вот и давайте уже начнём наконец-то ВСЕХ тварей привлекать к ЗАКОНУ безжалостно. Хватит нянькаться с тупоголовыми, они имеют место плодиться. Народец -то ОТУПЕЛ за годы правления иностраного капитала и теперь продаётся за ИХ ГРОШ. Это уже не НАШИ люди.......