Политнавигатор Явка избирателей в первый день президентских выборов в России превысила 30%.
Поджоги и диверсии на избирательных участках РФ – эксперты составили общий умственный портрет террористов
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Удивительно , сколько придурков можно превратить в зомби с помощью телефонного гипноза ! Это , так называемые , *истинно верующие* ... Которые всегда ВЕРЯТ любым словам , верят в любую бредятину.
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11 час.
Тамара
Согласна на все 100.
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4 час.
Т
Тамара
Перед законом должны быть ВСЕ РАВНЫ????? Вот и давайте уже начнём наконец-то ВСЕХ тварей привлекать к ЗАКОНУ безжалостно. Хватит нянькаться с тупоголовыми, они имеют место плодиться. Народец -то ОТУПЕЛ за годы правления иностраного капитала и теперь продаётся за ИХ ГРОШ. Это уже не НАШИ люди.......
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3 час.
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