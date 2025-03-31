В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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