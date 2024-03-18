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Нижегородский район

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Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Данный рейтинг способствует стимулированию здоровой конкуренции между ведущими онкологическими клиниками столицы В Москве были объявлены результаты онкологического рейтинга за 2023 год, который основан на мнениях пациентов и объективных медицинских показателях работы больниц столицы.

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