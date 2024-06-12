Глубоководный выпуск в районе Голубой бухты планируют запустить в работу до завершения работ на КОС «Южные»

В Севастополе продолжается строительство КОС «Южные». Запускать работу планируется поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.
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