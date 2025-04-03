Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Яна Светлая
    Автор- молодец ,старается что-то новое придумать, делится с окружающими. А кому не нравится- не делайте!Куриные бедрышки ...
  • Evgeni Velesik
    Согласен со Светланой Киселевой, страшновато на вид! Луче не портить продукты, подарите курочку, а перцы салатом можн...Куриные бедрышки ...
  • Ольга
    Да, а селёдку порезали, но так и не добавили к картошке🥲Не успеваю постав...

Куриные бедрышки запеченные в болгарском перце с сыром фета. Просто и вкусно

Куриные бедрышки запеченные в болгарском перце с сыром фета. Просто и вкусно

Готовится это вкуснейшее блюдо очень просто! Я очень люблю фаршированные перцы, сейчас сезон, захотелось приготовить, но во-первых возиться с фаршем было лень, а во-вторых было интересно приготовить что-нибудь новенькое.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Но как страшно это выглядит...
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Согласен со Светланой Киселевой, страшновато на вид! Луче не портить продукты, подарите курочку, а перцы салатом можно подать!
Ответить
11 час.
Яна Светлая
Автор- молодец ,старается что-то новое придумать, делится с окружающими. А кому не нравится- не делайте!
Ответить
4 час.
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