Новый трейлер Warhammer 40K: Darktide посвятили следующему крупному обновлению Мрачны...

Новый трейлер Warhammer 40K: Darktide посвятили следующему крупному обновлениюМрачный экшен-шутер Warhammer 40K: Darktide от компании Fatshark скоро выйдет на Xbox Series X|S, а вместе с ним и довольно значительное обновление.
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