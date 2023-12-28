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Зрители оценят: предложена замена «свергнутому» Киркорову

Зрители оценят: предложена замена «свергнутому» Киркорову

Илья Резник сообщил, кого бы он хотел видеть в эфире. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressСкандально известная вечеринка Насти Ивлеевой может поставить крест на карьере Филиппа Киркорова.

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Zoia Goldshtab
Королём он сам себя обозвал,как и пугачка примадонной.......
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