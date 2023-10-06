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Спички - не игрушка

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  • Eugene69072
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15-летнему сыну Кадырова присвоено звание Героя Чечни

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Адам Кадыров (родился 24.11.2007; первые упоминания о нём в СМИ относятся к осени 2016-го, когда восьмилетний Адам принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном, и когда было представлено его прозвище - "Лев"; впоследствии Адам продолжил принимать участие в турнирах; в 11 лет снялся в турецком сериале "Воскресший Эртугрул"; в 2021-м занял пост президента ученического самоуправления в Центре образования им.

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