В Госдуме призвали депутатов не нападать на Бастрыкина: «Он пользуется огромным уважением народа»

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. Критика в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, поинтересовавшегося, когда «хорошие законы примет государственная дура», отвлекает внимание от его важных заявлений о проблеме с мигрантами.