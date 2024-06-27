В Госдуме призвали депутатов не нападать на Бастрыкина: «Он пользуется огромным уважением народа»

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. Критика в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, поинтересовавшегося, когда «хорошие законы примет государственная дура», отвлекает внимание от его важных заявлений о проблеме с мигрантами.
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