Прогноз магнитных бурь на 16 апреля: чего ждать от космических возмущений Евгения КомароваТолько недавно графики магнитных бурь не показывали резких возмущений, предполагая примерно суточный всплеск до 3 баллов с последующим периодом спокойствия.