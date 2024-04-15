Прогноз магнитных бурь на 16 апреля: чего ждать от космических возмущений Евгения КомароваТолько недавно графики магнитных бурь не показывали резких возмущений, предполагая примерно суточный всплеск до 3 баллов с последующим периодом спокойствия.
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