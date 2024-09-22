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Военкор Кубатьян назвал фаворита среди машин в зоне СВО

Российские военнослужащие на передовой в зоне специальной военной операции (СВО) часто пользуются легковыми автомобилями, причем наиболее популярным среди них остается УАЗ-452, получивший в народе название «буханка».

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