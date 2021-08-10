KUKUSIKI, Tele2foreve и Bambaleilo: абоненты Tele2 могут придумать имя для своей сети НЕ СОГЛАС

Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день.
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