Петербургский подрядчик займется осушением парка Академика Сахарова за 53 млн

В Калининском районе Петербурга начинается второй этап переустройства парка Академика Сахарова. Работами, в основном осушением заболоченной части, займется опытный петербургский подрядчик за 53,7 млн рублей.
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