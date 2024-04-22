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Петербургский подрядчик займется осушением парка Академика Сахарова за 53 млн

Петербургский подрядчик займется осушением парка Академика Сахарова за 53 млн

В Калининском районе Петербурга начинается второй этап переустройства парка Академика Сахарова. Работами, в основном осушением заболоченной части, займется опытный петербургский подрядчик за 53,7 млн рублей.

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