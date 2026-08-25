Угрозы судоходству в Красном море привели к резкому росту транспортных расходов

Рост страховых и транспортных расходов уже стал прямым следствием угроз судоходству в Красном море. Перевозчики меняют маршруты, тратят больше топлива, а торговые издержки растут, что бьет по конечным ценам на товары, особенно в импортозависимом Йемене.
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