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Журнал «Профиль»

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Угрозы судоходству в Красном море привели к резкому росту транспортных расходов

Угрозы судоходству в Красном море привели к резкому росту транспортных расходов

Рост страховых и транспортных расходов уже стал прямым следствием угроз судоходству в Красном море. Перевозчики меняют маршруты, тратят больше топлива, а торговые издержки растут, что бьет по конечным ценам на товары, особенно в импортозависимом Йемене.

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